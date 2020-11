‘Notícia No Seu Tempo’: Covas amplia liderança e 3 candidatos tentam vaga no segundo turno, vacina em teste apresenta 90% de proteção contra covid e sem energia, Amapá não tem dados

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (10), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, Bruno Covas (PSDB) subiu seis pontos porcentuais na quarta pesquisa Ibope/TV Globo/Estadão e se isolou na liderança da sucessão municipal. O prefeito de SP tem agora 32% das intenções de voto e está 19 pontos à frente de Guilherme Boulos (PSOL), que tem 13%. Celso Russomanno (Republicanos) e Márcio França (PSB) têm 12% e 10%, respectivamente. Em Metrópole, a vacina que está sendo desenvolvida pela farmacêutica Pfizer e a empresa de biotecnologia BioNTech apresentou eficácia de mais de 90% na proteção contra o coronavírus na comparação com um placebo, de acordo com análise preliminar feita por comitê independente. Ainda em Metrópole, o colapso no fornecimento de energia em 16 cidades do Amapá prejudicou o controle de registro de pacientes com covid-19 que procuram atendimento nos hospitais.