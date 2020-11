‘Notícia No Seu Tempo’: Covas larga no 2º turno com 47% e Boulos, com 35%, aponta Ibope, Pfizer diz que pode levar vacina ao Brasil e escolas reabertas em SP têm até 2 infectados

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (19), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, o prefeito Bruno Covas (PSDB), com 47% das intenções de voto, aparece em vantagem na primeira pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo sobre o segundo turno das eleições em São Paulo. Guilherme Boulos (PSOL) tem 35%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o registro no TRE-SP é SP-05645/2020. Em Metrópole, a Pfizer e a BioNTech anunciaram a conclusão da fase 3 dos testes clínicos de sua vacina contra covid-19, com eficácia de 95%. A empresa pedirá à Anvisa o registro emergencial da vacina no Brasil e informou que teria condições de “imunizar milhões de brasileiros no 1.º semestre de 2021”. Ainda em Metrópole, questionadas, 14 escolas particulares de São Paulo disseram ter registrado no máximo dois casos de covid desde a reabertura.