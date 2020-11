‘Notícia No Seu Tempo’: Covas mantém vantagem sobre Boulos, dados de 16 milhões de pacientes de covid são expostos e Maradona nos braços da imortalidade

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (26), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, a segunda pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo no segundo turno mostra que, a quatro dias da eleição municipal em São Paulo, a vantagem do prefeito Bruno Covas (PSDB) sobre Guilherme Boulos (PSOL) oscilou de 12 para 11 pontos porcentuais. No caderno Metrópole, o vazamento de senhas internas do Ministério da Saúde fez com que pelo menos 16 milhões de brasileiros que tiveram diagnóstico suspeito ou confirmado de covid-19 ficassem com seus dados pessoais e médicos expostos na internet durante um mês. Já em Esportes, após driblar seguidamente a morte nos últimos anos, Diego Armando Maradona, um dos maiores gênios da história do futebol, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu ontem, aos 60 anos.