‘Notícia No Seu Tempo’: Covid avança em 24 Estados e contágio dobra em 2 semanas

A média móvel de casos de covid-19 aumentou em 24 Estados e no Distrito Federal nas últimas duas semanas. No País, o crescimento foi de 100,3% no período, conforme dados do consórcio de veículos de imprensa. O número ainda está distante do pico da Ômicron, em janeiro, mas o cenário de alta tende a estar subnotificado por causa de autotestes e falhas na divulgação de dados pelos Estados. Especialistas atribuem a alta à transmissão pela Ômicron, à flexibilização na proteção, à desigualdade regional da vacinação e ao frio.

E mais:

Política: PT formaliza plano de rever reforma trabalhista e teto de gastos

Economia: Governo propõe compensar Estados para zerar ICMS de diesel e gás

Internacional: Johnson sobrevive a voto de confiança, mas sai enfraquecido no Parlamento

Esportes: Brasil vence, mas Tite cobra precisão do ataque