‘Notícia No Seu Tempo’: Covid reduz em mais de 3 anos expectativa de vida em Estados

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (19/04/21):

A pandemia está levando os brasileiros a viver menos. Antes da covid-19, a expectativa de vida era, em média, de 76,6 anos. Com o aumento de mortes pelo coronavírus, o resultado deve cair para 74,6 anos. Será a primeira queda no indicador desde 1940.

E mais:

Política: Militares podem ser o foco inicial da CPI no Senado

Economia: Crise sanitária e risco fiscal seguram o dólar acima de R$ 5

Internacional: EUA e China prometem trabalhar juntos contra mudança climática

Esportes: Atleta militar pode ir à Olimpíada vacinado

Na Quarentena: Fernanda Montenegro e Fernanda Torres falam sobre relação entre mãe e filha