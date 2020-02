‘Notícia No Seu Tempo’: cresce número de brasileiros que ganham salário mínimo, criadores e índios disputam igarapés e governo promete trazer brasileiros de Wuhan

*Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (3), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, um terço dos trabalhadores do País ganha até um salário mínimo, situação agravada pela crise econômica, que empurrou milhões para a informalidade. No trimestre encerrado em setembro do ano passado, 27,3 milhões de pessoas recebiam até um salário, de acordo com dados da Pnad Contínua, do IBGE. Destes, 20,9 milhões eram informais. De 2015 até o ano passado, 1,8 milhão de trabalhadores engrossaram esta faixa salarial. Em Política, a criação de búfalos no Amazonas provoca conflito entre fazendeiros e índios, em meio a manadas e cercas elétricas. Já no caderno Metrópole, o governo decidiu enviar um avião para repatriar os brasileiros que se encontram na cidade de Wuhan, na China, epicentro do surto do coronavírus. A doença já causou 362 mortes e mais de 14 mil casos pelo mundo. EUA e Austrália já resgataram seus cidadãos. Ontem, as Filipinas registraram a primeira morte fora da China, o que acende mais um sinal de alerta para o avanço do surto para outros países.

