‘Notícia No Seu Tempo’: Cresce uso de câmeras de vídeo em policiais e letalidade cai

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (21/02/22):

O uso de câmeras corporais pelas polícias avança no País, após anos de iniciativas pontuais. A tecnologia acoplada ao uniforme mostra a ação dos agentes e já é permanente em São Paulo, Santa Catarina e Rondônia; nos dois primeiros Estados, houve redução na letalidade em ações policiais. Nove Estados realizam testes com o equipamento, dois estão em fase de compra de material e outros onze estudam adotar o sistema.

E mais:

Política: ANS dribla lei e funciona com diretores substitutos há 2 anos

Internacional: Rússia mantém tropa em Belarus e aumenta temor de invasão da Ucrânia

Economia: Plano de saúde individual na berlinda

Metrópole: Crise do clima desafia novas técnicas para previsão de temporais

Esportes: Atlético-MG é campeão da Supercopa contra o Flamengo