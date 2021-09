‘Notícia No Seu Tempo’: Crise de gigante da China derruba Bolsas e atinge o Brasil

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (21/09/21):

Com a perspectiva cada vez mais concreta de um calote da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande, os mercados no mundo tiveram ontem um dia marcado por expressivas quedas e o temor de uma crise financeira global. A Evergrande tem dívidas de mais de US$ 300 bilhões. Como o mercado imobiliário é um dos principais motores da economia chinesa, a apreensão é internacional. Ontem, o Ibovespa despencou 2,33%, aos 108.843,74 pontos, o menor nível em quase 10 meses. No câmbio, o dólar foi pressionado e subiu 0,93%, cotado a R$ 5,3312.

E mais:

Política: Postura antivacina isola Bolsonaro na ONU

Economia: Sem água, Belo Monte opera com meia turbina

Metrópole: Ipen suspende produção de remédio para tratar câncer

Internacional: Estrangeiro vacinado poderá entrar nos EUA