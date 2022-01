‘Notícia No Seu Tempo’: Crise joga famílias nas ruas e barracas se espalham por SP

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (31/01/22):

O desemprego e o aumento no custo de vida na pandemia jogaram ao relento famílias inteiras em São Paulo, um fenômeno marcado pela alteração do perfil da população de rua e de suas moradias improvisadas, aponta censo da Prefeitura. Há pelo menos 6,7 mil pontos na cidade com esse tipo de estrutura precária, 3,3 vezes mais do que em 2019.

E mais:

Metrópole: Chuva causa pelo menos 19 mortes, deslizamentos e alagamentos em SP

Política: Federação entre PSDB e Cidadania gera atritos

Internacional: Socialistas vencem em Portugal e abrem caminho para novo mandato

Esportes: Nadal se isola em Grand Slams, aos 35 anos; Bia é vice nas duplas