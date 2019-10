‘Notícia No Seu Tempo’: Crise no PSL; Senado aprova pré-sal destrava Previdência; e prédio desaba em Fortaleza.

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano*

Na edição desta quarta-feira (16), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, ação da Polícia Federal abre guerra entre a direção do PSL e Bolsonaro. Em resposta a operação que mirou o presidente da sigla, Luciano Bivar, partido ameaça bloquear projetos do governo no Congresso. Em Economia, o Senado aprovou o projeto que divide os recursos do megaleilão do petróleo com Estados e municípios. A proposta deverá ser votada ainda nesta terça no plenário e abre caminho para a conclusão da reforma da Previdência na Casa. E em Metrópole, um prédio residencial de sete andares desabou, em Fortaleza, e deixou nove feridos na manhã de ontem. O Corpo de Bombeiros informou que nove pessoas foram resgatadas com vida. Outras nove estão sob os escombros.

