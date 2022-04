‘Notícia No Seu Tempo’: Crítico a limites na rede, Musk compra Twitter por US$ 44 bi

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (26/04/22):

No maior negócio da história envolvendo redes sociais, o Twitter aceitou a proposta do bilionário Elon Musk de US$ 44 bilhões (R$ 215 bilhões) pelo controle da plataforma. Ao final do processo de compra, o Twitter terá seu capital fechado na Bolsa. Defensor da “liberdade de expressão”, o dono da SpaceX e da Tesla tem sido um crítico da políticas de moderação de conteúdo.

E mais:

Política: Bolsonaro ameaça não cumprir futuras decisões do Supremo

Economia: Governo tenta destravar crédito

Internacional: Pequim registra filas para teste de covid e compra em supermercados

Metrópole: Alvo da Lava Jato, doleira Nelma Kodama se aliou ao tráfico, diz PF