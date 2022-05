‘Notícia No Seu Tempo’: Custo eleitoral da inflação faz Bolsonaro trocar ministro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (12/05/22):

O custo político dos aumentos dos preços dos combustíveis e da inflação em alta, apontada como o maior obstáculo à sua reeleição, fez com que o presidente Jair Bolsonaro (PL) trocasse Bento Albuquerque por Adolfo Sachsida, homem de confiança do ministro Paulo Guedes (Economia), no Ministério de Minas e Energia. Também pesou para a dispensa de Albuquerque sua oposição ao “Centrãoduto”, projeto de construção de gasodutos, revelado pelo Estadão.

E mais:

Economia: Ministro defende privatizar Petrobras

Política: Haddad tem 30% das intenções de voto em SP e França, 17%

Internacional: Trump garante vitória de candidatos em prévias de olho na eleição de 2024

Metrópole: Operação ‘acaba’ com a Cracolândia e dispersa usuários pelas ruas da cidade

Esportes: Tite convoca Danilo pela primeira vez e chama oito atacantes para amistosos

Caderno 2: Filme inédito de Zé do Caixão abre programação de filmes para o público