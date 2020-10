‘Notícia No Seu Tempo’: de 14 setores da economia, só 4 se recuperaram de perdas, Supremo deve manter decisão de Fux sobre líder do PCC e parlamentares defendem prisão após 2ª instância

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (14), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, apesar do País ter começado a se recuperar do impacto provocado pela pandemia, a retomada econômica tem sido extremamente desigual. Segundo estudo do Itaú Unibanco, apenas 4 dos 14 setores analisados conseguiram superar as perdas causadas pela freada brusca da atividade econômica. No caderno Metrópole, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciará hoje o julgamento da polêmica soltura, determinada pelo ministro Marco Aurélio Mello, do traficante André do Rap, que está foragido. Em Política, a soltura do traficante André do Rap levou parlamentares a pressionar pela retomada, na comissão especial da Câmara, da discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da prisão após segunda instância. O grupo teve os trabalhos paralisados por causa da pandemia.