‘Notícia No Seu Tempo’: De olho em 2022, auxílios a pobres se multiplicam no País

Com exceção do Tocantins, todos os outros Estados criaram programas de geração e transferência de renda na pandemia, com benefícios que vão de bolsas para mães com filhos pequenos a vales-gás. A maioria dos benefícios vai até o fim de 2022, ano eleitoral. Municípios também criaram políticas próprias – são pelo menos 50 espalhadas pelo País. Com o Auxílio Brasil, do governo federal, ainda dependente de verba, as medidas sociais também são defendidas por pré-candidatos à Presidência. Tema deve dominar os debates no ano que vem.

E mais:

Política: Disputa em Estados faz Bolsonaro adiar ida para o PL

Economia: Após rever compra de cargueiro, governo faz aceno à Embraer

Metrópole: Após documento indicar risco, Inep diz que não vai atrasar Revalida

Esportes: Hamilton, como Senna, faz corrida de superação e vence em Interlagos