‘Notícia No Seu Tempo’: De vaqueiro a garçom, 156 categorias pedem piso salarial

jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (26/09/22):

Levantamento feito pelo Estadão aponta que o Congresso acumula os pedidos de 156 categorias profissionais por um piso salarial nacional. A lista, variada, tem médico, professor de jiu-jitsu, costureira, psicólogo, garçom e até vaqueiro. A mobilização política pelo estabelecimento de um salário-base entrou em evidência após o impasse envolvendo a enfermagem.

E mais:

Política: Sigilo de 100 anos vai de telegramas do Itamaraty a visitas à 1ª dama

Internacional: Projeção dá vitória à direita radical na Itália

Metrópole: Obra de complexo cria teatro subterrâneo em antigo hospital de SP

Esportes: Endrick marca e Palmeiras fatura Brasileirão Sub-20

Caderno 2: Filme ‘Blonde’ mostra uma Marilyn Monroe sofrida e devorada pela fama

Especial Mobilidade: Idoso no trânsito: quando é o momento de parar de dirigir?