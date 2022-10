‘Notícia No Seu Tempo’: Defesa diz que só vai revelar relatório sobre urnas após o 2º turno

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (20/10/22):

Em resposta à cobrança do ministro Alexandre de Moraes, o Ministério da Defesa informou ontem ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que só entregará um relatório com informações sobre seu trabalho de fiscalização do processo eleitoral num prazo de até 30 dias após o segundo turno das eleições. Moraes havia dado até hoje para os militares apresentarem relatório de auditoria das urnas eletrônicas. A Defesa sustenta que divulgar um documento parcial, referente à primeira rodada da disputa, pode resultar em inconsistência. Questionado sobre o assunto, ontem, o presidente Jair Bolsonaro desconversou.

E mais:

Política: Lula divulga carta a evangélicos, fala em liberdade de culto e acena com cargos

Economia: Ex-presidente da Fiesp lidera rebelião contra o atual por ‘gestão ideológica’

Internacional: Putin declara lei marcial em quatro regiões anexadas da Ucrânia

Metrópole: Amazônia tem quase 40% de extração de madeira ilegal, diz estudo

Esportes: Nos pênaltis, Flamengo acaba com sonho do Corinthians e fatura o tetra