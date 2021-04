‘Notícia No Seu Tempo’: Defesa do governo na CPI mobiliza milícias digitais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (29/04/21):

Integrantes da CPI da Covid no Senado se tornaram alvo de ataques virtuais que têm como origem milícias digitais ligadas ao bolsonarismo. As mensagens incluem a disseminação de notícias falsas e ameaças veladas. Em outra frente, parlamentares recebem dossiês apócrifos que atacam adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro, como o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.

E mais:

Economia: STF manda governo adotar renda mínima e fazer o Censo

Metrópole: Ainda sem aprovação da Anvisa, SP começa a produzir Butanvac

Internacional: Casa Branca detalha plano de US$ 1,8 tri de ajuda familiar

Esportes: Neymar em campo contra o racismo