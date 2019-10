‘Notícia No Seu tempo’: Deflação na economia, pré-sal beneficia SP, RS e MT, e começa a Brasil Game Show (BGS)

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quinta-feira (10), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. São três destaque no caderno de Economia. Brasil registra deflação em setembro, o que pode levar à queda de juros. A oferta de alimentos e as promoções de eletrodomésticos ajudaram a derrubar IPCA; São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso são os Estados que, proporcionalmente, mais ganham com o novo acordo para a divisão dos recursos do megaleilão de petróleo, marcado para novembro; e a maior feira de games da América Latina e o terceiro maior evento do setor no mundo em termos de público, a Brasil Game Show abre hoje as portas de sua 12.ª edição ao público em geral.

Ouça no player abaixo: