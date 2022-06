‘Notícia No Seu Tempo’: Delegado da PF vê interferência em operação; prisão é revogada

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (24/06/22):

Responsável pela investigação que resultou na prisão de Milton Ribeiro por supostos atos de corrupção no MEC, o delegado Bruno Calandrini disse a colegas da PF que o ex-ministro recebeu “tratamento privilegiado”. Em mensagem de agradecimento à equipe da Operação Acesso, Calandrini disse não ter “autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial do caso com independência e segurança institucional”. Ribeiro foi solto ontem por decisão do desembargador Ney Bello, do TRF-1.

E mais:

Economia: Auxílio Brasil deve ir a R$ 600; bolsa a caminhoneiro será de R$ 1 mil

Metrópole: Menina de 11 anos consegue fazer aborto legal com 30 semanas

Internacional: Suprema Corte amplia direito de portar armas em público nos EUA

Caderno 2: Exposição mergulha no maravilhoso mundo de Alice