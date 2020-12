‘Notícia No Seu Tempo’: demora da Saúde provoca corrida de Estados por vacina, exames de HIV, aids e hepatite viral são suspensos e cresce pressão por reforma ministerial

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (08), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, governadores e prefeitos de todo o País se mobilizam para comprar vacinas e realizar programas próprios de imunização contra a covid-19, diante da demora do Ministério da Saúde de fechar acordos ou antecipar a campanha de vacinação, prevista para começar em março. Ainda em Metrópole, essenciais para definir o tratamento de quem desenvolve resistência a algum medicamento, os exames de genotipagem para HIV, aids (a doença causada pelo vírus) e hepatites virais estão suspensos no SUS. Já no caderno Política, com o fim da possibilidade de reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado, cresce o movimento pela realização de uma reforma ministerial para que Jair Bolsonaro possa aumentar as chances de colocar parlamentares aliados no comando das duas casas.