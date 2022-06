‘Notícia No Seu Tempo’: Denúncias de assédio sexual derrubam presidente da Caixa

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (30/06/22):

Um dia após surgirem acusações de que teria assediado sexualmente funcionárias do banco, Pedro Guimarães deixou ontem o comando da Caixa Econômica Federal. O executivo, alvo de processo investigativo no Ministério Público Federal, afirmou em sua carta de demissão que foi alvo de “situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa com a força da verdade”. A Caixa será dirigida por Daniella Marques, “braço direito” do ministro da Economia, Paulo Guedes.

E mais:

Política: Para senador, não é possível ter controle sobre reação contra eleições

Economia: Pacote prevê R$ 38,7 bi fora do teto e decretação de estado de emergência

Metrópole: Ônibus voltam a circular após greve; 675 linhas pararam

Internacional: Otan redefine estratégia, chama China de ‘desafio’ e Rússia de ‘ameaça direta’