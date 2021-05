‘Notícia No Seu Tempo’: Depoimento da Pfizer na CPI reforça suspeita de ‘gabinete paralelo’

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (14/05/21):

Em depoimento à CPI da Covid, o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, disse que o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o assessor da Presidência para Assuntos Internacionais Filipe Martins e o ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten participaram de reunião, em 2020, para tratar da compra de imunizantes. A informação reforçou a suspeita de senadores de que Jair Bolsonaro tinha um gabinete paralelo de aconselhamento para tomar decisões sobre a condução da crise do coronavírus.

E mais:

Metrópole: Câmara alivia controle sobre licenciamento ambiental

Economia: STF impõe derrota à União em caso de PIS/Cofins

Internacional: Israel amplia ataque a Gaza, por terra e com bombardeios

Na Quarentena: Chitãozinho e Xororó preparam disco com Barry Gibb, dos Bee Gees