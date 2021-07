‘Notícia No Seu Tempo’: Deputados beneficiam parentes com emenda do cheque em branco

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (27/07/21):

Pelo menos seis parlamentares usaram a “emenda do cheque em branco” para enviar, no total, R$ 27,6 milhões para cidades comandadas por parentes como filho, irmão, pai ou sobrinho. Um dos casos é o de Bituruna (PR). Após a morte do deputado José Carlos Schiavinato (Progressistas-PR), em abril, o suplente Valdir Rossoni (PSDB-PR) destinou R$ 8,1 milhões à cidade, cujo prefeito é seu filho, Rodrigo Rossoni.

E mais:

Economia: Investimento volta mais rápido que em outras crises

Metrópole: Capitais adiam primeira dose por falta de vacinas

Política: Bolsonaro indica apoio a fundo eleitoral de R$ 4 bi

Esportes: Rayssa Leal leva prata no skate e se torna nossa mais jovem medalhista

Na Quarentena: Cineasta Ugo Giorgetti ganha retrospectiva em São Paulo