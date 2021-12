‘Notícia No Seu Tempo’: Desemprego recua, mas renda média é a menor desde 2012

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (29/12/21):

Há mais gente trabalhando no Brasil, mas os salários estão cada vez mais baixos. A taxa de desemprego caiu de 13,7% para 12,1% no trimestre encerrado em outubro – entre empregos formais e informais, o mercado de trabalho absorveu mais de 3 milhões de pessoas e a população ocupada (94 milhões) já chega perto de números pré-pandemia. Por outro lado, a renda média do trabalhador é a menor desde 2012, quando o IBGE iniciou a série histórica.

E mais:

Política: Maioria dos presidenciáveis diz que é contra a reeleição

Metrópole: Mais 3 parques de SP serão concedidos à iniciativa privada

Internacional: Com Ômicron, mundo passa de 1 milhão de casos diários

Caderno 2: Milton celebra ‘Clube da Esquina’ com Orquestra Ouro Preto