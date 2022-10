‘Notícia No Seu Tempo’: Desemprego registra a sétima queda consecutiva e fica em 8,7% em setembro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (28/10/22):

Resultado da retomada do nível de atividade econômica, a taxa de desemprego no País ficou em 8,7% no trimestre encerrado em setembro, ante 8,9% em agosto. Foi a sétima queda seguida do indicador. Pelos dados do IBGE, o País registrou a abertura de 1 milhão de vagas no trimestre. O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve ganho real de 3,7% na comparação com junho. Analistas, porém, preveem que esse quadro pode mudar em 2023 como efeito dos juros altos e da desaceleração da economia global.

E mais:

Política: Pela 1ª vez, CNJ tira do ar redes sociais de juízes com apoio a Lula e Bolsonaro

Economia: Meirelles defende ‘licença’ para gastos de até R$ 100 bi fora do teto

Internacional: EUA reveem estratégia e arsenal nuclear para lidar com China e Rússia

Metrópole: Planeta está longe da meta para evitar a catástrofe climática

Esportes: Rebeca Andrade vai ao Mundial de Ginástica Artística como favorita