‘Notícia No Seu Tempo’: Desistência de Doria abre caminho para Simone Tebet

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (24/05/22):

O ex-governador de São Paulo João Doria se rendeu à pressão de lideranças do PSDB e desistiu da candidatura à Presidência da República. A decisão fortalece a posição da senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata da terceira via. Liderada pelo deputado Aécio Neves (MG), uma ala do PSDB, porém, opera para lançar o ex-governador Eduardo Leite (RS) ou o senador Tasso Jereissati (CE) à Presidência.

E mais:

Política: Empresa tem sede em casa ‘no mato’ e concorrentes dividem escritório

Internacional: EUA criam bloco para frear avanço da China na Ásia

Metrópole: Anvisa sugere máscara e isolamento para adiar chegada de varíola dos macacos

Economia: Intervenções do Congresso vão encarecer conta de luz em 10%

Caderno 2: Quarta temporada de Stranger Things chega mais densa e sombria