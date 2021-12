‘Notícia No Seu Tempo’: Desmonte no Iphan abre brecha para loteamento político

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (24/12/21):

Pelo menos cinco diretores do Iphan, além da presidente, foram exonerados por ordem de Jair Bolsonaro desde 2019, data das primeiras queixas de Luciano Hang, que teve a obra de uma loja embargada a pedido do órgão. Levantamento do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio mostra ainda que 12 superintendentes regionais não têm perfis compatíveis com o cargo – parte foi indicada por aliados do presidente. Outros cinco são arquitetos ou técnicos, mas não têm especialização acadêmica, o que é exigido por decreto. “O que houve no Iphan foi um desmonte”, diz a ex-presidente Kátia Bogéa.

E mais:

Economia: Incra libera obra de energia e mineração em assentamento

Metrópole: Interior e litoral têm aumento de casos e Ilhabela exige máscaras

Internacional: Países europeus retomam restrições e ampliam vacinação

Esportes: Pelé recebe alta hospitalar