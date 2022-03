‘Notícia No Seu Tempo’: Dez dias após revelação de gabinete paralelo liderado por pastores, ministro cai

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (29/03/22):

Investigado por denúncias de envolvimento com esquema de corrupção operado por pastores no Ministério da Educação, o ministro Milton Ribeiro pediu demissão ontem. A saída ocorre dez dias após a publicação da primeira de uma série de reportagens do Estadão que revelou a atuação do gabinete paralelo do MEC com cobrança de propina até mesmo em barras de ouro em troca da liberação de recursos para escolas.

E mais:

Política: Eduardo Leite fica no PSDB; Doria afirma que prévias são ‘irrevogáveis’

Economia: Bolsonaro demite Silva e Luna e Adriano Pires assume Petrobras

Internacional: Ucrânia retoma cidades no norte, mas Rússia fecha cerco em Mariupol

Metrópole: Presidente da COP-26 cobra ação brasileira

Esportes: Finalíssima do Paulistão será no domingo, no Allianz Parque