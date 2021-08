‘Notícia No Seu Tempo’: Diagnósticos de miopia entre crianças crescem na pandemia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (02/08/21):

Isolados em casa, com aulas pelo computador e tempo livre na frente da TV e de smartphones, crianças e jovens estão ficando míopes. É o que revela estudo inédito conduzido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), obtido pelo Estadão. Pelo menos 72% dos profissionais ouvidos na pesquisa relatam crescimento de diagnósticos de miopia em pacientes na faixa entre zero e 19 anos, além de agravamento de casos já detectados. Trabalho realizado na China chegou à mesma conclusão. A principal causa da miopia é a herança genética, mas a exposição excessiva a telas e a redução do tempo ao ar livre interferem em sua manifestação.

E mais:

Política: Presidente volta a ameaçar eleição; atos pedem voto impresso

Economia: Por reeleição, Bolsonaro monta ‘pacote de bondades’

Internacional: Taleban avança em área urbana do Afeganistão

Esportes: Rebeca vence e faz história