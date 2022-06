‘Notícia No Seu Tempo’: Diante de Bolsonaro, Biden defende democracia e Amazônia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (10/06/22):

No primeiro encontro entre Joe Biden e Jair Bolsonaro, ontem, durante a Cúpula das Américas, o presidente americano defendeu as instituições e, num discurso protocolar, elogiou o Brasil, como nação, pela tentativa de proteger a Amazônia. Bolsonaro manteve sua retórica e afirmou que, por vezes, sente a soberania brasileira ameaçada quando o assunto é a floresta. O brasileiro voltou a falar em “voto auditável”.

E mais:

Economia: Oferta da Eletrobras atinge R$ 34 bi

Política: PF encontra sangue em lancha de suspeito em sumiço no Amazonas

Metrópole: USP sobe 6 posições no ranking das melhores universidades

Internacional: ONU costura acordo com Ucrânia e Rússia para liberar comércio de grãos

Esportes: Corinthians rescinde contrato de Jô após pagode e falta a treinamento

Caderno 2: 50 anos de Chitãozinho e Xororó para os apaixonados