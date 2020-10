‘Notícia No Seu Tempo’: digitalização durante a pandemia aumenta pressão por cortes, outdoors camuflam campanha antecipada e morte violenta volta a subir em 2020

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (19), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, com a pandemia, a aceleração da transformação digital nas empresas e a necessidade de reduzir custos, softwares passaram a fazer o trabalho de profissionais, levando à redução de equipes. Em Política, nas últimas semanas, Estadão percorreu 2.400 km de rodovias federais e estaduais e identificou intensa campanha a favor do presidente em pelo menos sete Estados e no Distrito Federal. Já em Metrópole, após o Brasil ter registrado em 2019 a menor taxa de homicídios da década, o número de assassinatos voltou a subir no primeiro semestre deste ano, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.