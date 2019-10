‘Notícia No Seu tempo’: Dinheiro do pré-sal, supostas irregularidades no COPOM e crise no Equador

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (04), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o Planalto quer dividir recursos do pré-sal com o Congresso. Para o governo, divisão dos recursos entre Estados, municípios e parlamentares destravaria reforma da Previdência. Ainda em Economia, o Ministério Público Federal (SP) e a Polícia Federal deflagraram ontem uma operação que investiga suposto vazamento de resultados de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) nos anos de 2010, 2011 e 2012. A investigação mira um fundo de investimento administrado pelo banco BTG Pactual, que já foi alvo de busca e apreensão pela segunda vez em menos de dois meses envolvendo investigações distintas. E em Internacional, uma onda de protestos contra o aumento de até 123% no preço da gasolina fez o presidente do Equador, Lenín Moreno, decretar estado de exceção. Houve bloqueio de estradas, saques e atos de vandalismo.

