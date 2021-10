‘Notícia No Seu Tempo’: Direito climático sustenta cada vez mais ações em tribunais do Brasil e do mundo

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (25/10/21):

As ações envolvendo o chamado direito climático têm cada vez mais ido parar na Justiça. Com o planeta perto do limite de aquecimento, tribunais são acionados para julgar de demandas contra o poder público a licenciamentos e processos relacionados a empresas. Além de efeitos como perda de área verde ou qualidade de água, passou-se incluir na conta o impacto de gases do efeito estufa. Relatório da ONU aponta que, enquanto em 2017 foram ao menos 884 casos de litigância climática em 28 países, em 2020 o número subiu para 1.550, em 38 nações.

E mais:

Política: TVs religiosas obtêm 40% das licenças da gestão Bolsonaro

Internacional: Moscou bloqueia ou reduz velocidade de sites críticos

Metrópole: SP planeja ‘carnaval da superação’

Economia: Drible no teto cria bomba fiscal para quem for eleito presidente em 2022