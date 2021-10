‘Notícia No Seu Tempo’: Divergências e vazamentos fazem Aziz adiar leitura do relatório final da CPI

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (18/10/21):

Por divergências em relação ao conteúdo do relatório final da CPI da Covid, o presidente da comissão decidiu ontem adiar a leitura do documento. O adiamento ocorreu após o Estadão revelar que o texto afirmaria que o governo agiu de forma dolosa e imputaria ao presidente Jair Bolsonaro o crime de homicídio qualificado. A leitura ficou para quarta-feira.

E mais:

Metrópole: PCC cresce na Bolívia, novo abrigo do ‘Narcosul’, cartel internacional de drogas

Economia: Pandemia fez brasileiro comprar mais livros, apesar da crise das livrarias

Internacional: Maduro paralisa diálogo com oposição após aliado ser extraditado para EUA

Caderno 2: Elton John lança álbum feito na pandemia