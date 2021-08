‘Notícia No Seu Tempo’: Doria afasta coronel; PMs em atos preocupam governadores

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (24/08/21):

O chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 da Polícia Militar de SP, coronel Aleksander Lacerda, foi afastado por determinação do governador João Doria (PSDB). A decisão foi tomada após o Estadão informar que o oficial usou rede social para fazer críticas ao STF, a Doria e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Lacerda pediu a participação de “amigos” nas manifestações do dia 7 de setembro, postura que se repete com relação a militares de pelo menos outros cinco Estados (RJ, SC, ES, CE e PB). A preocupação com os atos foi um dos assuntos de reunião, ontem, de 25 governadores.

Política: Bolsonaro recua de veto ao orçamento secreto

Economia: Energia já subiu 7% no ano, fora a bandeira tarifária

Metrópole: O esforço desesperado para salvar um parque da destruição

Internacional: Cheias castigam o sul dos EUA

Esportes: Brasil vai lutar pelo top 10 em Tóquio