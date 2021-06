‘Notícia No Seu Tempo’: Doria prevê vacinar todos os adultos de SP até o fim de outubro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (03/06/21):

O governador João Doria (PSDB) prevê que todos os moradores de São Paulo acima de 18 anos receberão até o fim de outubro pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O novo cronograma, mais otimista, antecipa em dois meses a imunização geral, mas depende do cumprimento de entregas de imunizantes previstas pelo governo federal.

E mais:

Política: Sob panelaço, Bolsonaro fala em imunização total em 2021

Economia: Consumo de carne no país é o menor em 25 anos

Internacional: Oposição forma coalizão em Israel para tirar Netanyahu