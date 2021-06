‘Notícia No Seu Tempo’: E-mails mostram mais atenção à cloroquina do que a vacinas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (15/06/21):

Uma série de 54 e-mails trocados entre os governos de Brasil e da Índia, bem como com representantes de farmacêuticas do país asiático, mostra a diferença de empenho do governo Jair Bolsonaro em adquirir medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19, em contraposição à busca por vacinas. Os documentos sigilosos, em poder da CPI da Covid, foram obtidos pela agência de dados Fiquem Sabendo, especialista em Lei de Acesso à Informação.

E mais:

Economia: Estudo prevê benefício de até R$ 250 a órfãos da covid

Política: Deputado envia tratores a sua mãe e aliados em prefeituras

Metrópole: Cidades de SP imunizam em ritmo desigual

Internacional: Rússia é ameaça e China, desafio, afirma Otan

Esportes: Copa América no Brasil já registra 41 infectados