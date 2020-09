‘Notícia No Seu Tempo’: Economia propõe congelar aposentadoria para criar Renda Brasil, fogo no Pantanal consome 64% de parque estadual e maioria dos partidos diz ser a favor do fim da reeleição

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (15), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, para obter recursos para o programa Renda Brasil no Orçamento de 2021, a equipe econômica do governo avalia propor a desvinculação do salário mínimo dos benefícios previdenciários e o congelamento, por dois anos, de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Em Metrópole, o governo federal reconheceu ontem a situação de emergência em Mato Grosso do Sul em decorrência dos incêndios florestais. O fogo que destrói desde julho o bioma mais úmido do planeta engoliu 64,8% dos 108 mil hectares do Parque Estadual Encontro das Águas, em Mato Grosso. Já em Política, de volta ao debate após artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no Estadão, o fim da reeleição para cargos no Executivo tem apoio de líderes de 15 dos 24 partidos representados no Congresso. Proposta de Emenda à Constituição foi apresentada pelo deputado Alessandro Molon (PSB-RJ).