‘Notícia No Seu Tempo’: Economia sente efeito de cenário eleitoral e indicadores pioram

Um crescimento menor da economia do País em 2022, com juros e inflação em níveis mais altos, já domina as previsões dos agentes de mercado para o ano eleitoral. A preocupação com esse cenário ficou clara, ontem, em reunião de diretores do Banco Central e 42 analistas de instituições financeiras. No âmbito fiscal, os participantes relataram ao BC estar apreensivos com a preservação do teto de gastos, em meio à discussão sobre as mudanças no pagamento dos precatórios e o financiamento do Auxílio Brasil (novo nome do Bolsa Família).

Economia: Reação ruim à covid elevou custo para o Brasil, diz Ipea

Política: Pacheco e Ciro Nogueira pedem a Fux retomada de diálogo

Internacional: Taleban mata 3 no primeiro protesto desde tomada do poder

Metrópole: Anvisa veta Coronavac a criança e adolescente

Esportes: Vacinação dá impulso às corridas de rua