‘Notícia No Seu Tempo’: economia verde amplia mercado, reforma cria dois grupos de servidor sem estabilidade e STJ confirma afastamento por 6 meses de Witzel

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (03), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, cresce entre as empresas o interesse por profissionais que atuam com processos e tecnologias que, direta ou indiretamente, reduzem os impactos ambientais e contribuem para a sustentabilidade corporativa. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que o setor deve gerar 15 milhões de empregos na América Latina até 2030, a maior parte no Brasil. Ainda no caderno Economia, a proposta de reforma administrativa do governo prevê duas categorias de futuros servidores que poderão ser demitidos: os com vínculo por tempo determinado e os com vínculo por tempo indeterminado. Em Política, a Corte Especial do STJ decidiu, por 14 votos a 1, manter o afastamento do governador Wilson Witzel (PSC-RJ). É a primeira vez que um governador foi afastado do cargo pelo STJ sem ser preso.