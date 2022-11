‘Notícia No Seu Tempo’: Economistas criticam PEC; ‘Se a Bolsa cair, paciência’, afirma Lula

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (18/11/22):

O texto da PEC da Transição – que pode resultar em gastos anuais de até R$ 200 bilhões fora do teto por tempo indefinido – e as seguidas declarações do presidente eleito Luiz Inácio da Silva (PT) contra o controle das despesas aumentam a incerteza sobre as contas públicas, avaliam economistas. Arminio Fraga, Edmar Bacha e Pedro Malan publicaram artigo no qual criticaram a postura de Lula. Ontem, no Egito, Lula defendeu a PEC e questionou novamente a regra fiscal do País. “Vai aumentar o dólar e cair a Bolsa? Paciência”, disse.

E mais:

Economia: Alckmin não vê motivo para ‘estresse’ e cita pente-fino em contratos

Política: Novo governo reduzirá número e potência de armas para civis

Metrópole: Vacinação de crianças contra covid tem início lento na cidade de SP

Internacional: Pelosi deixa comando do partido e minoria democrata busca novo líder

Esportes: Tite esconde time da estreia, mas tem várias opções para encarar a Sérvia