‘Notícia No Seu Tempo’: eleição americana pressiona política ambiental do Brasil, morte de idoso por covid empobrece famílias e jovens se reinventam

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (02), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Internacional, a vantagem de Joe Biden na reta final da eleição dos Estados Unidos põe em xeque a política ambiental do governo brasileiro. Sem esconder predileção pelo aliado Donald Trump, o grupo de auxiliares diretos de Jair Bolsonaro teme que um revés do republicano isole ainda mais o Brasil e amplie pressões internacionais contra o desmatamento na Amazônia. Em Economia, além de terem de lidar com o trauma da morte, famílias que contavam com a ajuda de idosos para fechar as contas no fim do mês empobreceram por causa da covid-19. Já em Metrópole, perda de emprego e dificuldade de pagar os estudos afetam jovens entre 20 e 30 anos de idade, mas não impedem “geração pandemia” de tentar se reinventar em meio à crise.