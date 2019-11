´Notícia No Seu Tempo´: elite dos servidores contra a reforma do Estado, Toffoli obtém investigações sobre contribuintes e a queda de passarela em SP

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano*

Na edição desta sexta-feira (15), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, destaque para lideranças do funcionalismo público, que fazem pressão para tentar derrubar pontos que o governo deve apresentar em seu projeto de reforma administrativa. Em Política, a pedido do presidente do STF, Dias Toffoli, a Receita Federal encaminhou ao Supremo dados fiscais sigilosos e provas obtidas em investigações contra mais de 6 mil contribuintes. Toffoli também pediu ao BC cópias de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo Coaf. O ministro é relator do processo que discute a necessidade de autorização judicial para o compartilhamento de dados sigilosos. No caderno Metrópole, informações sobre a passarela que desabou no início da noite desta quinta-feira, na Marginal do Tietê, em São Paulo. Duas pessoas ficaram feridas e quatro veículos foram atingidos.

