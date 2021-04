‘Notícia No Seu Tempo’: Em 10 anos, pelo menos 2 mil crianças morreram por agressão

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (14/04/21):

Dados levantados pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) mostram que pelo menos duas mil crianças de até 4 anos de idade foram mortas por agressão no Brasil entre janeiro de 2010 e agosto de 2020, como ocorreu com o menino Henry Borel, no Rio. Os dados de mortalidade em 2020 ainda são preliminares, mas especialistas acreditam que o isolamento social durante a pandemia de covid-19 expôs as crianças a mais violência doméstica.

E mais:

Política: CPI investigará governo federal e repasses para Estados

Economia: Câmara votará uso do IPCA em alta de aluguel

Internacional: França suspende todos os voos do Brasil

Esportes: A 100 dias, jogos ainda têm dúvidas

Na Quarentena: Os 80 anos de Roberto Carlos