‘Notícia No Seu Tempo’: Em 7 anos, conta de luz sobe mais do que dobro da inflação

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (18/01/22):

A tarifa de energia elétrica residencial subiu 114% desde 2015, ante uma inflação de 48% no período, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), obtidos com exclusividade pelo Estadão/Broadcast. Além das correções anuais nas tarifas, os últimos anos têm sido marcados pela criação de novos encargos, empréstimos e custos diretamente repassados para os consumidores.

E mais:

Metrópole: Emoção marca início da vacinação de crianças na cidade de SP

Política: Centrão deve se opor a candidatos bolsonaristas em ao menos 5 Estados

Esportes: Lewandowski é eleito o melhor do mundo pelo 2º ano

Caderno 2: Animação para adultos vive boom