‘Notícia No Seu Tempo’: Em 88 perguntas ao TSE, militares repetem discurso de Bolsonaro

Nos últimos oito meses, as Forças Armadas enviaram cinco ofícios sigilosos ao TSE com 88 questionamentos sobre supostos riscos e fragilidades que, na visão dos militares, podem expor vulnerabilidades do processo eleitoral. A maioria das perguntas reproduz o discurso eleitoral de Jair Bolsonaro, que tem colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e mantido a atuação da Corte sob suspeita.

E mais:

Economia: Novo presidente da Petrobras defende a política de preços da estatal e nega ter sofrido pressões de Bolsonaro

Política: PSDB e MDB querem Doria como vice de Simone para salvar 3ª via

Internacional: Possível restrição a aborto causa choque político nos EUA

Metrópole: Planos preveem reajuste de pelo menos 15% nas mensalidades