‘Notícia No Seu Tempo’: Em ação inédita, Cade quer investigar empresas de pesquisa

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (14/10/22):

Numa decisão inédita, o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, determinou abertura de inquérito para investigar as empresas de pesquisa Ipec, Datafolha e Ipespe. Segundo Cordeiro, elas podem ter atuado como cartel para interferir nas eleições. Cordeiro foi indicado para o Cade pelo ministro Ciro Nogueira (Casa Civil), coordenador da campanha de Jair Bolsonaro.

E mais:

Economia: Preço do gás de cozinha está 25% acima da média internacional

Política: Custo de plano de Haddad é de R$ 57 bi; Tarcísio não dá detalhes

Internacional: Comitê da Câmara que apura invasão do Capitólio intima Trump a depor

Metrópole: Médicos fazem alerta sobre risco de saúde cardiovascular em mulheres

Esportes: Seleção feminina de vôlei tenta ouro inédito

Caderno 2: Incêndio do Museu Nacional inspira peça sobre memória