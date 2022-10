‘Notícia No Seu Tempo’: Em debate, Lula aposta em tema social e Bolsonaro em corrupção nas gestões do PT

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (17/10/22)

No primeiro debate do segundo turno, os candidatos à Presidência Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exploraram temas como políticas sociais, corrupção, gestão da pandemia e Amazônia. Ambos disseram ser contra a ampliação do número de integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

E mais:

Política: Moraes proíbe campanha de Lula de explorar fala sobre venezuelanas

Economia: Inadimplentes recorrem a fintechs e poupança para ‘limpar’ nome

Internacional: China controla Hong Kong e pode usar força em Taiwan, diz Xi

Metrópole: SP registra 2ª morte por varíola dos macacos; total no País chega a 7