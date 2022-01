‘Notícia No Seu Tempo’: Em seis Estados e no DF, UTIs têm mais de 80% de ocupação

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (26/01/22):

Números do Observatório Covid Fiocruz mostram que, com a explosão de casos provocados pela Ômicron, a ocupação dos leitos de UTI covid-19 ultrapassa 80% em seis Estados (ES, GO, MS, PE, PI e RN) e no Distrito Federal. O DF chegou à ocupação máxima de UTIs. Ontem, o País registrou 489 mortes por covid-19, o maior número desde 12 de novembro, e a maior taxa de transmissão do vírus desde julho de 2020. Para especialistas, é necessário reavaliar as medidas de prevenção, mesmo porque o número de leitos disponíveis é menor.

E mais:

Política: Maioria dos líderes do PL nos Estados responde a processos judiciais

Internacional: Em resposta ao Ocidente, Rússia faz manobra militar na fronteira

Economia: Arrecadação federal chega a R$ 1,9 trilhão em 2021 e bate recorde

Esportes: Palmeiras, enfim, é campeão da Copa São Paulo de Juniores