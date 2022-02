‘Notícia No Seu Tempo’: Em um mês, Ômicron eleva média de mortes em 566%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (03/02/22):

A variante Ômicron fez com que a média móvel de mortes por covid-19 aumentasse em 566% no último mês, saltando de 98 para 653 óbitos diários, ontem, apesar de 70% da população brasileira estar imunizada. A maioria dos quadros graves está concentrada em idosos, pessoas com comorbidades e não vacinados. Em todos os Estados, a expectativa é de que o aumento nos óbitos, internações e novos casos permaneça pelas próximas duas semanas.

E mais:

Economia: Com Selic a 10,75%, BC fala em cortar ritmo de novas altas

Política: Além de vice, Lula oferece a Alckmin um Ministério em seu governo

Internacional: Em desafio a Putin, Biden envia 3 mil soldados ao Leste Europeu

Esportes: Brasil estreia hoje na Olimpíada de Inverno